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Ahmet Türk, mazbatasını aldı ve bir söz vererek göreve başladı!

Ahmet Türk, mazbatasını aldı ve bir söz vererek göreve başladı!

Mazbatasını alarak göreve başlayan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız" açıklaması yaptı.

Türk, halkın iradesiyle seçildiğini belirterek, "Bu hizmeti en doğru şekilde yapmak için bütün gücümüzle çaba içerisinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Halka layık olmak için hep birlikte büyük bir heyecanla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Mardinlilere layık olmak için elimden geleni yapacağım"

Türk, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Buradaki konuşmasında Mardinlilere layık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

"Şeffaf ve adil bir yönetim olacak"

Türk, "Bugüne kadar yürütülen politikalar, yapılan işlemler, ihaleler ve çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Yapılan işlemleri halkımızla paylaşacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim olacak" diye konuştu.

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