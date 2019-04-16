"Komünist Başkan" seçim öncesi verdiği sözü tuttu! İşte alkışlanacak hareket

TKP'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim öncesi verdiği sözü tutarak belediye başkanlığına ait makam aracını gelin arabası yaptı.

Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu, yaptığı açıklamada, makam aracını kullanmadığını belirterek "Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" diye konuştu.

Sözlerini tek tek hayata geçiriyor

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Komünist Başkan, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı. Dünya evine giren genç çift, gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla Tunceli caddelerinde tur attı.

Çakar lambalı gelin arabası

Çakar lambalı gelin arabasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Maçaoğlu, "Seçim öncesi seçilirsem makam aracını ilk evlenen çiftlerimiz için gelin arabası yapacağımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımız da ilk başvuran çiftimiz oldu. Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" açıklaması yaptı.