HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 630 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 630 kişi tutuklandı

Emniyet ve Jandarma güvenlik güçleri organize suç çetelerine göz açtırmıyor. 2018 yılında organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon düzenlendi, 297 suç örgütü çökertildi. 2019 yılının ilk çeyreğinde 141 operasyonda 630 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın art arda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 2018 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 47’si ulusal ve bölgesel, 250’si yerel olmak üzere toplam 297 suç örgütü çökertildi. 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı. Bunların bin 810’u tutuklandı. Emniyet ve Jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlarda bir önceki yıla göre artış yaşandı. Buna göre, 2018 yılında düzenlenen operasyonlar 2017 yılına göre yüzde 33 arttı. 

Yüzlerce silah ele geçirildi 
Bu yılda operasyonlar aralıksız devam ediyor. 2019 yılının ilk 4 ayında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine 141 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 608 şüpheli gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 630 şüpheli tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2019 yılında 15 Nisan’a kadar süren operasyonlar çerçevesinde 151 tabanca, 32 kuru sıkı, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek, 2018 yılında; 474 tabanca, 141 kuru sıkı tabanca, 325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017 yılında 256 tabanca, 89 kuru sıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise, 101 tabanca, 54 kuru sıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirildi. 

Yabancı uyruklu çete elebaşları yakalandı 
Ayrıca son iki yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik olarak polis işbirliği kapsamında ülkemizde yapılan operasyonlarda Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere 5’i örgüt lideri toplam 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak ülkelerine teslim edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
"Komünist Başkan" seçim öncesi verdiği sözü tuttu! İşte alkışlanacak hareket
"Komünist Başkan" seçim öncesi verdiği sözü tuttu! İşte alkışlanacak hareket
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisine dikkat çeken Erdoğan talimatı!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisine dikkat çeken Erdoğan talimatı!
Ahmet Türk, mazbatasını aldı ve bir söz vererek göreve başladı!
Ahmet Türk, mazbatasını aldı ve bir söz vererek göreve başladı!
Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı
Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı
İDO seferleri nasıl olacak?
İDO seferleri nasıl olacak?
MEB ve Edirne İl Müftülüğü'nden "Dersimi Camide Yapıyorum" protokolü!
MEB ve Edirne İl Müftülüğü'nden "Dersimi Camide Yapıyorum" protokolü!
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Mısıroğlu kimdir son durumu Kadir Mısıroğlu kaç yaşında?
Kadir Mısıroğlu kimdir son durumu Kadir Mısıroğlu kaç yaşında?
Kadir Mısıroğlu ne oldu hastalığı ne Kadir Mısırlıoğlu kanser mi?
Kadir Mısıroğlu ne oldu hastalığı ne Kadir Mısırlıoğlu kanser mi?
Defne Samyeli'den bomba Cem Yılmaz itirafı
Defne Samyeli'den bomba Cem Yılmaz itirafı
16 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 47 ilde yattı
16 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 47 ilde yattı
Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten bomba yeni parti yazısı! Kuruluş tarihini verdi
Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten bomba yeni parti yazısı! Kuruluş tarihini verdi
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Yorumlar