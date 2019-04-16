İçişleri Bakanlığı duyurdu! 630 kişi tutuklandı

Emniyet ve Jandarma güvenlik güçleri organize suç çetelerine göz açtırmıyor. 2018 yılında organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon düzenlendi, 297 suç örgütü çökertildi. 2019 yılının ilk çeyreğinde 141 operasyonda 630 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın art arda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 2018 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 47’si ulusal ve bölgesel, 250’si yerel olmak üzere toplam 297 suç örgütü çökertildi. 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı. Bunların bin 810’u tutuklandı. Emniyet ve Jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlarda bir önceki yıla göre artış yaşandı. Buna göre, 2018 yılında düzenlenen operasyonlar 2017 yılına göre yüzde 33 arttı.

Yüzlerce silah ele geçirildi

Bu yılda operasyonlar aralıksız devam ediyor. 2019 yılının ilk 4 ayında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine 141 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 608 şüpheli gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 630 şüpheli tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2019 yılında 15 Nisan’a kadar süren operasyonlar çerçevesinde 151 tabanca, 32 kuru sıkı, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek, 2018 yılında; 474 tabanca, 141 kuru sıkı tabanca, 325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017 yılında 256 tabanca, 89 kuru sıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise, 101 tabanca, 54 kuru sıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirildi.

Yabancı uyruklu çete elebaşları yakalandı

Ayrıca son iki yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik olarak polis işbirliği kapsamında ülkemizde yapılan operasyonlarda Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere 5’i örgüt lideri toplam 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak ülkelerine teslim edildi.