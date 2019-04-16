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İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı dolayısıyla bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 itibariyle Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Meydanı ve At Meydanı, Dalbastı Sokak, Torun Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak'ta trafik akışı sağlanamayacak.

Saat 10.00 itibariyle Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş,

Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacak. 

Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı m-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak, u dönüşlerinden Sirkeci istikameti, Avrasya Tüneli'nden gelen akım Yenikapı'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarına yönlendirilecek.

Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti, Mürsel Paşa Caddesi Kadın Eserleri Müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek.

Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti, Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (Galata Köprüsü ile eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar), Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesinden E5 kuzey yan yol bağlantı, Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk Havalimanı istikametine verilecek.

D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından Haramidere asfaltı arası güzergaha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Yukarıda belirtilen güzergahlara bağlanan cadde ve sokaklar, uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacak.
Saat 11.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

D-100 Gürpınar Köprüsü Katılım 

D-100 TÜYAP girişi 

D-100 TÜYAP çıkışı 

D-100 yan yol ayrımı (Spotçular önü) 

D-100 TÜYAP yan yol katılım (Spotçular önü) 

S virajları u dönüşü ayrımı 

Doğa Koleji önü yan yol ayrımı 

Doğa Koleji önü yan yol katılım 

S virajları u dönüşü katılım 

D100 Büyükçekmece ayrımı (anıt yanı) 

Büyükçekmece ayrım ve katılım (Akbank karşısı) 

Atirus karşısı otobüs durakları içi 

Atirus karşısı üst geçit altı 

Büyükçekmece kaymakamlık ayrımı 

Büyükçekmece eczane durağı ayrımı ve katılımı 

Büyükçekmece yan yol ayrımı 

Karayolları önü katılım 

D569 yol ayrımı (AK Parti binası önü) 

AK Parti binası önü katılım 

Mimarsinan BP petrol giriş ve çıkışı 

İETT Mimarsinan durağı yanı 

Mimarsinan Büyük Dizayn Çiçekçilik yanı (Shell karşısı) 

İETT e-5 Mimarsinan durağı ayrım ve katılım 

Mimarsinan Total benzinlik önü girişi 

Büyükçekmece Devlet Hastanesi yan yol girişi 

Büyükçekmece Devlet Hastanesi yan yol çıkışı 

Mimarsinan mezarlık karşısı (imam hatip yanı) 

Gaşık Lokantası yanı (Çetaş karşısı) 

Nazar Mobilya Vestel yanı (Peugeot karşısı) 

Bir dünya fidancılık yanı (Final Anadolu Lisesi karşısı) 

Ay Huzur Evi yanı 

Shell petrol giriş ve çıkışı 

Aymerkez yanı Kubilay Caddesi girişi 

Aymerkez girişi 

Aymerkez Aydınlı çıkışı 

Malatya Pazarı ve sokak girişi 

Malatya Pazarı çıkışı 

Oba Ekspres AVM (Theorie mağazası girişi) 

Opet (Dalgıçlar Petrol) giriş ve çıkışı 

Mimaroba ayrımı 

Batıköy İETT durağı giriş ve çıkışı 

Kösedağ tel çit yanı katılım 

Aytemiz (maç) petrol giriş ve çıkışı 

Ova Et Lokantası yanı sokak giriş ve çıkışı 

Stop çit yanı sokak girişi 

Güzelce alt geçit ayrımı ve katılımı 

İstan Emlak yanı katılımı (Bizim Evler karşısı) 

Güzelce sapağı İETT durağı Yedi Yaman Otopark girişi 

BMC Plaza yanı yan yol 

Güzelce Jandarma Karakol ayrımı 

Güzelce Jandarma Karakol yan yol katılımı 

İETT Güzelşehir Durağı Fatih Sitesi 

Güzelşehir Sitesi ana girişi 

Güzelşehir sitesi D100 katılımı 

Nilüfer-2 sokak girişi 

Lalapaşa Caddesi girişi 

Yanar şömine önü Şafak Sokak D100 katılımı 

Enkel Asma İskele 543 Sokak girişi 

Yenimahalle İETT Durağı Mülk Sokak girişi

Yenimahalle İETT Durağı Kader-2 Sokak girişi

Kumburgaz Yalı Caddesi girişi (Gemiciler Market karşısı)

Kumburgaz yan yol girişi

Kumburgaz S-Oil Petrol giriş ve çıkışı

Kumburgaz köprübaşı yan yol girişi

Kumburgaz köprü bitimi D100 katılımı

Kumburgaz yan yol ve Burgaz Caddesi D-100 katılımı

Zafer Emlak yanı Silivri Caddesi ve 27. Sokak katılımı

Elazığlı Çiğ Köfteci yanı Şahlan Sokak girişi

Kar sokağı (Akkaya Emlak yanı girişi)

Asya dürüm yanı Süleyman Şah Caddesi girişi

Kumburgaz Gökkuşağı Market önü yan yol katılımı

Kamiloba Opet yanı Şark Sokağı girişi

Kamiloba Opet (Sürpa yapı) Petrol giriş ve çıkışı

Ertürkler Demir doğu tarafı ara sokak 

Ertürkler Demir ile Haliloğluları arası ara sokak

Kumburgaz Polis Merkezi İstikbal Caddesi giriş 

Eyüpsultanlı Çiçekçilik yanı Emek Sokak 

Maltis Et Lokantası yanı Büyüksinan Caddesi girişi

Kumburgaz BP Petrol girişi ve Bahçıvanlı Sokağı girişi (Princess hotel karşısı)

BP ve Arya Düğün salonu çıkışı 

Kamiloba ışıklı kavşak ve durak içi

Mavili Balıkçı Restoranı yanı Azimkent Sokağı girişi 

Gözde kuruyemiş yanı Yaprak 1 (taka) Sokağı girişi

Hisar Havuz yanı Meriç 1 (sumak) Sokağı girişi

Metsan Yapı Market yanı Yağız Sokak girişi 

Mar Alimünyum yanı ara sokak 

Ar-Ge home yanı ara sokak 

Petrol ofisi (atak akaryakıt) giriş ve çıkışı 

Petrol ofisi yanı yan yol katılımı 

Kamiloba İETT durağı Ulu Önder Caddesi katılımı 

Özkersan Ahşap Fabrikası önü Üstündağ Yalı karşısı ara sokak 

Nazo Ana yanı Meyveciler Sokağı ve yan yol katılımı

Saray Emlak Sadabat Sokak girişi 

Aslanlar Grup yanı İstasyon Caddesi (Eski hotel yanı) 

Celaliye Temizel Sokak girişi 

Celaliye D-100-04/038 bulunan ara sokak 

Celaliye Kardelen Peyzaj yanı (Özge Sokak) 

İmkar Mutfak yanı toprak ara yol (Celaliye ışıklı kavşağa 50 metre kala)

Celaliye trafik ışıkları (kavşak) 

Oğuzhan Mermer yanı Uygar Sokak girişi 

Alp Yapı Market yanı İsmet Paşa Caddesi girişi

Celaliye Üç Pınar Sokağı girişi 

Çakır Sitesi yanı Ara Sokak (Suthem Makine'ye 50 metre kala) 

Celaliye Nilay Sokağı girişi 

Celaliye Murat Bey Caddesi girişi (d-100 -04/037)

Celaliye Çevrim Sokak girişi 

Celaliye Sahip Caddesi girişi 

Celaliye Apaydınlar Caddesi girişi 

Celaliye Köfteci Osman Ağa yanı Eczacılar Caddesi girişi 

Celaliye Basın Kent 3 sitesi yanı ara sokak 

Celaliye MC Gayrimenkul yanı Dönence Sokak girişi 

Kudanlı Et Lokantası girişi 

Alim Auto ve yan yol girişi 

Selimpaşa Gökkuşağı Market ve yan yol girişi 

Selimpaşa Gökkuşağı Market ve yan yol çıkışı 

Selimpaşa Energy Petrol girişi 

Selimpaşa Energy Petrol çıkışı 

Selimpaşa Marmara tel-çit yanı 2053 Sokak girişi 

Selimpaşa Jandarma Karakolu yanı 2092 Sokak girişi 

Selimpaşa Güzel Kent Sitesi yanı 2090 Sokak girişi 

Selimpaşa trafik ışıkları (kavşak) 

Selimpaşa A-101 yan yol çıkışı 

Selimpaşa Onur Market yan yol çıkışı 

Selimpaşa 2041 Sokak çıkışı 

Selimpaşa 2042 Sokak çıkışı 

6 Selimpaşa Shell (trend) Petrol giriş ve çıkışı 

Selimpaşa Çakallı Menemencisi çıkışı 

Selimpaşa BİM yanı 200. Cadde çıkışı 

Selimpaşa üst geçit altı ara sokak 

Selimpaşa Meydan 

Selimpaşa lastikçi yanı ara sokak 

Selimpaşa kıraathane yanı 2004 Sokak girişi 

Selimpaşa otoyol ayrımı 

Selimpaşa köprü üstü kavşağı 

Selimpaşa D-100 otoyol kesişimi (gişe çıkış trafiği)

Selimpaşa 605. Cadde İETT durağı yanı 

Selimpaşa üst geçit yanı toprak ara yol

Bahçem Et Lokantası giriş ve çıkışı 

Selimpaşa Çağlar Şömine yanı yan yol ayrımı 

Selimpaşa Yalçın Sitesi İETT durağı yanı katılım 

Selimpaşa Naturel Fabrikası yan-yol çıkışı 

Selimpaşa Ontex Fabrikası ayrımı 

Sim-Brode önü yan yol katılımı 

D-100-04/030-100 metre Saray Deniz Malzemesi önü yan-yol katılımı 

Petrol ofisi (Beren Petrol Turizm A.Ş.) giriş ve çıkışı 

Fulya Caddesi (Kavaklı Muayene İstasyonu girişi) 

Candan Anaokulu yanı 

Odak Okulları (Faruk Güllüoğlu) giriş ve çıkışı 

Garden Et Lokantası giriş ve çıkışı 

Kavaklı Ortaköy ayrım ve katılımı 

Silivri Opet Kartalkaya Petrol girişi ve çıkış 

Muratçeşme İETT durağı yanı İrem Sokak 

Ay-1 Gross Market yanı (Hicret Emlak) toprak yol 

Gazi Caddesi BP Petrol yanı 

Silivri BP Mesut Petrol giriş ve çıkış 

Emka Enerji yanı ara yol 

Silivri Çekoil giriş ve çıkışı (iki çıkış mevcut) 

Remax Maya Gayrimenkul (iş yeri içinden geçiş var) 

Silivri şehir merkezi ayrımı 

Silivri Otogar karşısı yan yol katılım 

Silivri yan yol ayrımı 

Silivri trafik ışıkları (kavşak) 

Silivri Derya Sokağı ayrımı 

Silivri Jotun Boya önü yan yol 

Silivri Küçük Sokağı girişi 

Silivri Sümbül Sokağı girişi 

Silivri Şirin Sokağı girişi 

Silivri Kamuran Sokağı girişi 

Silivri Karanfil Sokağı girişi 

Silivri Otoyol bağlantı ayrımı 

Silivri Otoyolu bağlantı katılımı 

Silivri Gökkuşağı Market önü yan yol ayrımı 

Silivri yan yol bağlantı Ege Seramik önü 

Silivri Shell Petrol giriş ve çıkışı 

Silivri bitiş levhası yanı Sesan Fabrikası girişi 

D100 Sinekli ayrımı 

Sinekli Köprüsü İstanbul istikameti dönüş ayrımı 

Sinekli yolu katılım 

Silivri Sanayi girişi – 1 

Silivri Sanayi girişi – 2 

Silivri AVM girişi 

Silivri AVM çıkışı (Teleset girişi) 

Star Life Villaları girişi 

Altınorak Sitesi alt geçit ayrımı 

Altınorak Sitesi alt geçit katılımı 

Altınorak Bosna Çiftlik girişi (Unsur Çıkmazı) 

Cezaevi trafik ışıkları (kavşak) 

Yargıç çıkmazı (Çiftlik Yolu) 

Mavi Yelken (Ak Un) alt geçit ayrımı 

Mavi Yelken (Ak Un) alt geçit katılımı 

BP (Silivri Turizm Petrol A.Ş.) giriş ve çıkış 

Sarten Fabrikası girişi

Marmara Makine girişi 

4 otoyol bağlantı (Kınalı kantar karşısı) kesişimi 

Petrol Ofisi (Kemer Akaryakıt) giriş ve çıkış 

Kınalı Millet Caddesi girişi 

D-100 çorlu ayrımı 

Masal Köy karşısı Çorlu katılım 

Kınalı yan yol ayrımı 

Gümüşyaka trafik ışıklarına 50 metre kala yan yol ayrımı 

Gümüşyaka trafik ışıkları (kavşak) 

Gümüşyaka yan yol ayrımı üst geçit altı 

Tekirdağ il sınırı alt geçit yan yol ayrımı." 
Trafiğe kapanan yollar için belirlenen alternatif güzergahlar ise şunlar:

"O-3 hal yolu

D-100 kuzey güney yol haliç Basın Ekspres güzergahı arası

D-100 güney yol

D-100 kuzey yan yol Sefaköy Haramidere kavşak arası

Sahil Kennedy güney yol

Tem kuzey güney yol

Adnan Menderes Caddesi

Turgut Özal Caddesi

Avrasya Tünel

Fevzipaşa Caddesi

Kadir Has Caddesi

Gazi Mustafa Paşa Caddesi Taksim istikameti

Atatürk Bulvarı Taksim istikameti

Tersane Caddesi

Haliç Köprü

Abay Caddesi

10. Yıl Caddesi

Yedikule Caddesi

Atatürk Havalimanı Caddesi sahil istikameti

Küçüklanga Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

Strasburg Caddesi

Adnan Kahveci Bulvarı

Basınköy Florya Caddesi

Eski Havalimanı Caddesi

Yeşilköy Caddesi

Haramidere Gülpınar Köprülü Kavşaklar arası yan yol

Gürpınar Kavşağı Büyükçekmece arası yan yollar

Büyükçekmece Tekirdağ arası yan yollar ile

4 otoyolu ve tüm ilçe içi yollar

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