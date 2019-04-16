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Meteoroloji uyardı: Kuğu fırtınası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Kuğu fırtınası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerden başlayarak, ülkemizin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Nisan ayının ortasına gelmemize rağmen henüz havalar ısınmadı. Meteoroloji yaptığı son dakika açıklamasında, “Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.” diyerek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuğu fırtınası uyarısı

Uzmanlar ayrıca vatandaşları bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayı olarak tanımlanan ‘kuğu fırtınası’na karşı da uyarıyor.

Kuğu fırtınası ne zaman olur?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisine alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir. Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan’da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.

Son dakika uyarıları

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg / m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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