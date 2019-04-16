Vida'ya Premier Lig'den sürpriz talip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Beşiktaş'ta performansı giderek yükselen Hırvat oyuncu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.

Domagoj Vida'nın taliplileri bitmiyor. Özellikle ligin 2. yarısında müthiş bir performans gösteren Hırvat futbolcunun İngiliz kulüplerinden Tottenham'ın radarına girdiği öğrenildi.

Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yöneticilerden sezon sonunda Domagoj Vida'nın alınmasını istediği iddia edildi. Tottenham'ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle kadroyu güçlendirmek için kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.