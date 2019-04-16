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Ankara'da dikkat çeken FETÖ operasyonu: 47 asker gözaltına alındı

Ankara'da dikkat çeken FETÖ operasyonu: 47 asker gözaltına alındı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 47'si asker toplam 48 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48  zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik  soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi. 

Nasıl tespit edildiler?

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri   Komutanlığıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı  askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar  üzerinden haberleştikleri tespit edildi.
 
Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

26'sı görevde
 
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.
 Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise  idari tedbir uygulandığı bildirildi.

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