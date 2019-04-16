Ankara'da dikkat çeken FETÖ operasyonu: 47 asker gözaltına alındı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 47'si asker toplam 48 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Nasıl tespit edildiler?

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi.



Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

26'sı görevde



Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.

Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı bildirildi.