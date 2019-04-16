Eser Yenenler nişanlısı Berfu Yıldız kaç yaşında hamile haberi geldi

Komedyen Eser Yenenler şu günlerde özel hayatı ile gündemde. 1 Yıldır aşk yaşadığı Berfu Yıldız ile nişanlanan Eser Yenenler baba oluyor. Çift nikah öncesi bebek haberi ile havalara uçtu. Peki 2015 Miss Turkey 4. Güzeli sevgilisi Berfu YıldızEser Yenenler kimdir, kaç yaşında?

Eser Yenenler aşk hayatı ile son günlerin yeni konusu oldu. 1 yıldır büyük aşk yaşadığı Berfu Yıldız'a romantik bir evlenme teklifi eden Eser Yenenler sevgilsiine nişan yüzüğünü geçtiğimiz günlerde takmıştı. Haziran ayında kır düğünü yapmaya hazırlanan çift bebek haberi aldı. Düğüne aylar kaşa bebek haberi alan çift havalara uçtu. Peki kimdir 35 yaşındaki Eser Yenenler'in sevgilisi Berfu Yıldız, kaç yaşındadır?

Komedyen Eser Yenenler bir yıl önce 2015 Türkiye 4. Güzeli Berfu Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift geçen ay ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Berfu Yıldız'ı 14 Şubat'ta Finlandiya'ya götüren Eser Yenenler aşk tatilinde evlenme teklif etti.

Çiftin mutluluk karesi 'yüzük' nedeniyle kısa sürede tartışma konusu oldu. Eser Yenenler'in sevgilisine taktığı yüzüğün taşı sanal alemin diline düştü.

Eser Yenenler ise bu yorumların altında kalmayıp sevgilisinin bir fotoğrafını daha paylaşarak “Aşkıma layık tektaşı buldum” dedi.

BERFU YILDIZ KİMDİR: Berfu Yıldız, 1995 yılı İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yıldız, sosyal medya hesabını gizli tutuyor. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.

ESER YENENLER KİMDİR: Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa‘da doğmuştur.

11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan‘ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın‘ın yerine jüri görevine başladı.

BKM Mutfak’tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV’de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında Bana Baba Dedi filminde başrol oynadı.