HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Soldado'dan 20 yıl paylaşımı

Soldado'dan 20 yıl paylaşımı

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamama serisi 20 yıla çıkarken, Fenerbahçeli Roberto Soldado ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 33 yaşındaki futbolcu şu notu paylaştı; "Sonuna kadar, canımız yanana kadar mücadele ettik. Her şeyimizi verdik sahada. Bir kez daha 10 kişi kaldık, ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Maçın sonunda galibiyet golünü de bulabilirdik. Dün bizimle olan milyonların desteğini sonuna kadar hissettik. Bir sene daha!"

Öte yandan derbide sarı kart gören  Soldado, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Galatasaray'dan 'VAR kayıtları açıklansın' talebi
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
Kardeşine mülk yüzünden kurşun yağdırdı
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İbrahim Kalın'dan ABD'ye uyarı: Geri teper
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
İstanbul'un yeni başkanı kim olacak?
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz"
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir teselli buldu
Başakşehir teselli buldu
Hepsiburada telefon aksesuar ve kılıflarında büyük indirim
Hepsiburada telefon aksesuar ve kılıflarında büyük indirim
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Öfke ve panik krizinin tedavisi nedir uzmanlar uyarıyor
Öfke ve panik krizinin tedavisi nedir uzmanlar uyarıyor
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanı
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
F.Bahçe'den G.Saray'a çok kızdıracak gönderme
Avlu 38. bölüm 2. fragmanı
Avlu 38. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar