Berfu Yıldız hamile mi Eser Yenenler'in apar topar evlilik istemesinin sebebi

Bebeği Eser Yenenler'e söyleyen Berfu Yıldız, ünlü komedyen ile üç gün önce de aile arasında yapılan törenle nikah masasına oturdu. Çiftin sevenleri bu haberle havalara uçarken, kısa sürede binlerce kişinin de tepkisini çekti. Bazı takipçileri çifte, "Apar topar evlenmelerinin sebebi belli oldu" şeklinde yorumlar yaptı.