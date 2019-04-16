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Şubat ayı sanayi üretim endeksi verileri belli oldu

Şubat ayı sanayi üretim endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı.  

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış  kaydetti.
 
Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde  5,6 azalacağını tahmin etmişti. Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık  bazda yüzde 5,4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 yükseleceği tahminler arasında yer  almıştı.

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