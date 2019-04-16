İtalyanlar peşinde! Yusuf Yazıcı için çılgın rakam

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, sezon sonunda Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübe 20 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süer Lig’in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor’u 1-0 yenen Trabzonspor’da sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı’nın Seri A ekiplerinden Torino’nun gözlemcileri tarafından takibe alındığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un kapısı çalınacak

İtalyan kulübü yetkililerinin Yusuf’un Bursa’ya karşı ortaya koyduğu oyundan memnun kaldıkları, Torino’nun yaz transfer döneminde Bordo-Mavililer’in kapısını çalacağı kaydedildi.

20 milyon euro

Trabzon yönetiminin Yusuf için en az 20 milyon euro fiyat belirlediği öğrenilirken, orta sahanın her bölgesinde görev yapan milli futbolcunun da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.