Ekrem İmamoğlu derbiye gitti STV'deki konuşması olay oldu

Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonu Kadıköy'deki derbi maçına gitmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fenerbahçe tribünlerini selamlayan İmamoğlu'nun, Fenerbahçe'yi hedef alan 3 Temmuz operasyonu sonrası STV ekranlarında operasyona destek çıktığı konuşması gündeme geldi.

İstanbul seçim sonuçları bitti ama sayım tartışmaları sürüyor. AK Parti usuzsüzlük iddiasıyla YSK'da arayışlarını sürdürürken, Ekrem İmamoğlu mazbatasının bir an önce verilmesini istiyor.

İmamoğlu'nun hafta sonu Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisine gitmesi yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun maça gitmesi kamuoyunu ikiye bölerken, sosyal medyada İmamoğlu'nun STV ekranlarındaki demeçleri gündeme konuşuluyor.

3 Temmuz 2011'de o dönem cemaat olarak bilinen FETÖ, şike operasyonu adı altında Fenerbahçe'yi hedef almıştı.

Trabzonspor'un eski yöneticisi olan Ekrem İmamoğlu, STV ekranlarında yorumculuk yapıyordu. Operasyon sonrası STV'ye telefonla bağlanan İmamoğlu, Aziz Yıldırım yönetimini eleştirerek, sürecin bir an öne tamamlanmasını istiyordu.

3 Temmuz sürecinin yılmaz savunucusu, STV nin kadrolu yorumcusu @ekrem_imamoglu

ŞİKECİ FENER dediği trübünlerden şimdi alkış alma peşinde...



3 temmuzda @Fenerbahce yi ele geçiremeyen FETÖ

Truva atıyla başarmanın peşinde.



Ama fenerliler bu tuzağa düşmeyecektir. pic.twitter.com/9HXrL3INDf — Abdurrahman UZUN (@uzunabdurrahman) 14 Nisan 2019

İmamoğlu'nun bu konuşması Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in gündemindeydi. Kekeç, "O gün hangi yüzle stada gittin Ekrem Efendi?" başlıklı yazısında İmamoğlu için şu ifadeleri kullandı:

Kekeç: “şikeci” dediği takımın taraftarlarına mazbatasını istetiyor

"Kulübünün fanatiği olarak bazı tatsız ve nahoş laflar ediyordu ama bu, dediğim gibi, “kulübünün fanatiği” kimliğine yorulabilir, dolayısıyla hoş görülebilir.

Başka “irkiltici” sözleri vardı... Birincisi, Tük futbolunu “büyük bir komplonun uzantısı” olarak görüyordu ve istisnasız bütün bir Türkiye’nin onurunu kırmış 3 Temmuz sürecini hararetle destekliyordu. Daha doğrusu, “futbolumuzdaki kirliliği” gerekçe göstererek Fetullahçılık yapıyordu. Daha da önemlisi şu:

Fenerbahçe’ye “şikeci takım” diyordu. (Bunu dört yıl boyunca tekrarlayıp durdu.) Bugün tribünlere kurulmuş, “şikeci” dediği takımın taraftarlarına mazbatasını istetiyor. Kuldan da utanmıyor! "