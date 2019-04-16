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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Anadolu Ajansı
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Turnuvada yarın ve 17 Nisan Çarşamba günü çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam ediyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 rövanş karşılaşmasıyla yarı finalistler belli olacak. 

Çeyrek final rövanşlarında yarın TSİ 22.00'de Juventus-Ajax (1-1) ve Barcelona-Manchester United (1-0), 17 Nisan Çarşamba günü de aynı saatte Porto-Liverpool (0-2) ve Manchester City-Tottenham (0-1) maçları yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Yarı finalde Manchester City-Tottenham ile Juventus-Ajax eşleşmelerinin galipleri birbirlerine rakip olacak. Barcelona-Manchester United ile Porto-Liverpool eşleşmelerinde tur atlayan ekipler de yarı finalin diğer ayağında karşılaşacak.

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