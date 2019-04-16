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Maltepe ilçesinde devam eden oy sayımında, sayımı sürdüren kurulların sayısı 2'den 6'ya çıkarıldı! İşte Maltepe'de son durum Haberin devamı.
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"Bugün kime oy verirsiniz?" anketini Bülent Aydemir açıkladı: 7 puan fark var!

"Bugün kime oy verirsiniz?" anketini Bülent Aydemir açıkladı: 7 puan fark var!

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, son ankete göre "Bugün kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda, Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım karşısında 7 puan farkla önde olduğunun görüldüğünü belirtti.

Bülent Aydemir, "Para Gündem" programında, seçim itiraz sürecinde yapılan anketlere değindi. 

İstanbul sonuçları için tüm gözler Maltepe'deki sayımların sona ermesinde ve AK Parti'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin yapması beklenen olağanüstü itiraz başvurusunda.

İptal olursa yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü olacak

Öte yandan YSK, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin bazı yerlerde iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar vermişti.

"Yüzde 60, İmamoğlu kazandı görüşünde"

Seçim itiraz sürecine ilişkin yapılan anketleri canlı yayında açıklayan  Aydemir, ankete göre katılımcıların yüzde 60'ının Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı yönünde düşüncesi olduğunu söyledi.

Vatandaş "seçimler sağlıklıdır" diyor

Aydemir, aynı ankette katılımcıların yüzde 67'sinin ise seçim sistemine ilişkin bir şüphesinin olmadığını dile getirdiklerini aktardı. Aydemir, "Yüzde 67 oranında seçim sistemine ilişkin bir şüphe yok vatandaşın kafasında. Seçimler sağlıklıdır diyor" dedi.

"Yeniden seçim olsa İmamoğlu 7-9 puan önde"

Ankette "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtların sonucunu duyuran Aydemir, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz' deniyor, 7 puanlık bir farkın olduğunu görüyoruz Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında Ekrem İmamoğlu lehine" ifadelerini kullandı.

Aydemir, "Bir başka ankette de bu farkın 9'a çıktığı görülüyor" diye konuştu. 
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