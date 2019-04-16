Emin Çölaşan Ekrem İmamoğlu'nu böyle yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İstanbul seçimlerini kaleme aldığı yazısında Ekrem İmamoğlu'nun halk kahramanına dönüştüğünü iddia etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine İstanbul'daki usulsüzlük iddiaları damga vurdu. Büyükçekmece ve Maltepe'de belirsizlik sürüyor. Binali Yıldırım seçimin murdar olduğunu söylerken Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandığını söyleyerek mazbatanın bir an önce kendisine verilmesini istiyor.

Tartışmalar sürerken, İstanbul seçimlerini bugünkü köşesinde değerlendiren Sözcü yazarı Emin Çölaşan, İmamoğlu için "Halkın yeni kahramanı" ifadesini kullandı. İktidarın itiraz hakkını kullanmasını eleştiren Çölaşan, iktidarın farkında olmadan İmamoğlu'nun kişiliğinde yeni bir halk kahramanı yarattığını ileri sürdü.

İmamoğlu'nun her yerde "hak ettiği makama oturma izni verilmeyen bir belediye başkanı... " olarak görüldüğünü savunan yazar, yazısını öyle tamamladı:

"Türk Milleti mağdur edileni, haksızlığa uğratılanı sever, onu gönlünde ayrı bir yere yerleştirir. Son iki önemli süper lig maçında, Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında on binlerce taraftar topluca slogan atıyordu: " İmamoğlu'na mazbatayı veeer..."

Aynı slogan şimdi dillere iyice yerleşti, pazar yerlerinde, kahvelerde, sokaklarda bile atılır oldu. Kendileri ettiler kendileri bulacaklar. Filmin sonunu hep beraber beklemeyi sürdürüyoruz. "

Emin Çölaşan'ın yazısının tamamı