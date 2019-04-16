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Galatasaray'ın Eljif’ Elmas'ı bedavaya almadığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın Eljif’ Elmas'ı bedavaya almadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe’ye gelmeden önce eski menajerinin G.Saray’a 2-3 kez, “Bedavaya getirelim” dediği Eljif’i, Cim-Bom dikkate almadı. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım geleceği görüp, oyuncuyu 180 bin euroya kaptı!

Sarı-Kırmızılılar’ın şampiyonluk umutlarını azaltan Eljif Elmas’ın, bir dönem G.Saray tarafından istenilmediği öğrenildi. Temmuz 2017’de Rabotnicki’den 180 bin euroya Fenerbahçe’ye gelen Eljif Elmas, o dönem Galatasaray tarafından dikkate alınmadı. Eljif’in eski menajeri, Sarı-Kırmızılı kulübe 2-3 kez gidip, Eljif’i izleme tavseyesi yaptığı, oyuncuyu maddi olarak zorlanmadan G.Saray’a kazandırabileceğini söyledi, ama bu hiç dikkate alınmadı.

Aileye iş garantisi verildi

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ise ismi duyulmamış genç Eljif için gözünü karartmıştı. 18 yaşın altındaki futbolcu için 180 bin euro gibi bir bedel ödendi. Aziz Yıldırım, lisans problemi olan Eljif’in süreci altyapıda tamamlamasını da sağladı. Yıldırım, babasına da iş imkanı sağlayacağını, ailenin de düzeninin bozulmayacağını garantisini verdi. Aziz Yıldırım’ın attığı bu transfer çalımı da 14 Nisan’daki derbide meyvesini vermiş oldu.

Gerçek bir Fenerbahçeli oldum

Derbiye kadar performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Eljif, attığı golle taraftarın sevgisini kazandı. Golü hakkında maçtan sonra yayıncı kuruluşa, “Bir şey hissetmedim. Tribünlere kendimi bıraktım” diyen Eljif, Türk dilini iyi konuşamadığı için de, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. Eljif Makedonca, “Artık gerçek bir F.Bahçeli oldum” diyerek göndermeyi yolladı.

Kaynak: Akşam

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