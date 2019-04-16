Kılıçdaroğlu'na attığı kahkaha olay olmuştu! Buket Aydın'ın önlenemez düşüşü
31 Mart seçiminden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na attığı kahkaha ile gündeme oturan Buket Aydın'ın reytinglerdeki düşüşü devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinden önce programında konuk ettiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız" sözlerine kahkaha ile kesen Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Haber, reytinglerde düşmeye devam ediyor.
Ünlü sunucunun programı 19. sıraya geriledi
Reyting sıralamasında ilk 15'e giremeyen buket aydın, 19. sıraya geriledi.
Birinci sırada Fatih Portakal yer aldı
Fatih Portakal'ın birinci sırada yer aldığı reyting sıralamasında Show Ana Haber 13., ATV Ana Haber ise 15. sırada yer aldı.