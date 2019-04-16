Ambulansa yol vermeyip büyük tepki çekmişti! O sürücü için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bir sürücünün ambulansa yol vermemek için yaptığı manevralar, görüntülenmişti. Sosyal medyada büyük tepki alan bu görüntülerdeki sürücü hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Bahçelievler'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ambulansı engelledi

İddianamede, şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş'in sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi.