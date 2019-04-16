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42'nci kattan ölüme atlayan Aysun, mektubunda ''Bazı yüklerle yaşamak zor'' yazmış

Demirören Haber Ajansı
42'nci kattan ölüme atlayan Aysun, mektubunda ''Bazı yüklerle yaşamak zor'' yazmış

Konya'da, plazanın 42'nci katından atlayarak, yaşamına son veren üniversite öğrencisi Aysun Y.'den (21) geri, ailesi için yazdığı veda mektubu kaldı. Aysun Y.'nin ailesini çok sevdiğini kaydettiği mektubunda, boynundaki kolyesinin çıkarılmamasını, onunla defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Aysun Y.'nin, mektupta, ''Ölümümden kimse sorumlu değildir. Bazı yüklerle yaşamak zor'' yazdığı görüldü.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'ndeki şehrin plaka rakamından yola çıkılarak, inşa edilen plazanın son katı olan 42'nci katta meydana geldi. Plazanın son katında bulunan restoran kısmına müşteri gibi gelen Aysun Y., bir süre sonra seyir terası bölümüne geçerek, aşağı atlamaya kalkıştı. Genç kız, kendisine engel olmaya çalışan restoran çalışanlarını da yanında taşıdığı bıçağı savurarak, yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bıçakla kendisine zarar veren Aysun Y., daha sonra kendisini 42'nci kattan boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kızı gören plazanın giriş katındaki alışveriş merkezi çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

''Ölümümden kimse sorumlu değildir''

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, genç kızın çantasında ailesine yazdığı veda mektubunu buldu. Aysun Y.'nin, el yazısıyla kaleme aldığı sanılan mektupta, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Ben dayanamadım, başaramadım. Bazı yüklerle yaşamak zor. Anne, baba, kardeşim arkamdan üzülüp ağlamayın. Babacığım, anneciğim sizleri çok seviyorum. Canım annem benim için ağlama. Gözlerinden tek yaş dahi süzülmesin. Seni çok seviyorum. Anne, bu kızına hakkını helal eder misin? Kardeşim bir tanem benim. Affet beni canım kardeşim. Çok özür dilerim her şey için. Yaşamayı başaramadığım için sizlere veda ediyorum. Boynumdaki kolyenin benimle beraber gömülmesi vasiyetimdir. Boynumdan asla çıkarmayın. Sizleri hep çok sevdim. Önce birbirinize sonra Allah'a emanet olun' yazdığı görüldü.

Aysun Y.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesinin, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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