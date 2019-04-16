Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı işte son durum

İSTANBUL Maltepe'de dün 22.30'da ara verilen oy sayımına bu sabah yeniden başlandı, saat 11.00 itibarıyla 112 sandık kaldı.

İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımı devam ediyor. YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından 1089 sandıktaki oyların sayımına yeniden başlandı.

Kurul sayısı artırıldı

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde kurul sayısının 2'den 6'ya çıkarıldığı öğrenildi.

Saat 11.00 itibarıyla sandıkların 977'si sayıldı. 112 sandıktaki sayım ise devam ediyor.

CHP itiraz etmiş sayım durdurulmuştu

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren YSK, Maltepe'de 400 sandığın yeniden sayılma kararını durdurmuştu.

Sayım ne zaman biter?

Maltepe'de kurul sayısının 12'ye çıkarılması durumunda sayımın bugün tamamlanabileceği belirtiliyor. Şu an için sayı 6'ya çıkarılmış durumda. YSK, ilçe seçim kurulunca sayımın hızlı bir şekilde bitirilmesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.