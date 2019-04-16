Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Saadet Partisi yeni bir genel merkez binası yaptırmak için bağış kampanyası başlattı.
Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Saadet Partisi Genel Merkez binası mahkeme yoluyla tahliye ettirmişti. Bu durumun ardından Saadet Partisi'nin yeni bir genel merkez binası yaptırmak için bağış kampanyası başlattığı ortaya çıktı.
Ne olmuştu?
Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmış ve bina haciz memurları eşliğinde boşaltılmıştı.