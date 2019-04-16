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TBMM'nin 24 yıllık berberi yaşadığı ilginç anları anlattı! Devlet Bey'i görünce...

TBMM'nin 24 yıllık berberi yaşadığı ilginç anları anlattı! Devlet Bey'i görünce...

TBMM'nin 24 yıldır berberliğini yapan Ekrem Çalışçı siyasetçilerle yaşadığı ilginç anılarını anlattı. Çalışçı Devlet Bahçeli'yi ilk gördüğünde çok heyecanlandığını söyledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 8 berberinden en tecrübelisi Ekrem Çalışçı (50), 24 yıldır milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına siyasetçilerin saç ve sakal tıraşını yapıyor. Siyasilerle çalışmanın kendisine deneyim kazandırdığını söyleyen Ekrem Çalışçı, pek çok tecrübeli eski siyasetçinin hala Meclise gelerek, kendisine tıraş olduğunu söyledi.

Ekrem Çalışçı, 1996 yılında TBMM'de berber olarak işe başladı. Çalışçı, ilk olarak dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi tıraş etti. 24 yıldır TBMM'deki berber salonunda çalışan Ekrem Çalışçı, geçen zamanda milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına pek çok siyasetçinin saç ve sakalını tıraş etti.

Devlet bey'i tıraş ederken çok heyecanlandım

Ekrem Çalışçı, 24 yıldır kendisine devamlı gelen eski vekil ve bakanlar olduğunu, siyasilerle çalışmanın kendisine pek çok deneyim kazandırdığını söyledi. Çalışçı, "Giriş tarihim 1996. İlk başladığımda Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli idi. İlk tıraşı Kalemli’ye yaptım. Kendisi hala seneler geçmesine rağmen, tıraş için bana geliyor. Eski bakanlarımız var bana tıraş için gelen, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin. Bülent Bey’i 23 yıldır tıraş ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’yi tıraş etmek bana nasip oldu. Temel Karamollaoğlu geliyor. Kendisini tıraş ederken çok büyük keyif aldım. Devlet Bey ilk tıraşa gelirken, çok heyecanlandım, kendisi mükemmel bir insan. Heyecanlandığımı anlayınca beni motive etti" dedi.

Amacımız sadece tıraş etmek değil

Tıraş sırasında siyasilerle sohbetler ettiklerini de ifade eden Ekrem Çalışçı, "Bizim amacımız milletvekillerini rahatlatabilmek. Öncelikli görevimiz bu. Biz, siyasetçileri dinliyoruz. Genelde siyasilerle spor konuşuyoruz, siyaset de konuşuyoruz, futbol da konuşuyoruz, bir üniversite gibi burası. Dediğim gibi amacımız sadece tıraş etmek değil. Milletvekillerinin stresini almak, rahatlatabilmek çok farklı bir yer burası o anlamda."

Stresli vekillei anlıyoruz

Tıraş sırasında istenmeyen kazaların da olabildiğini belirten Çalışçı, "Afyon milletvekilimiz vardı Ahmet Koca. Tıraş ederken kendisini kestim. Böyle şeylerin olabileceğini söyledi, beni rahatlattı. Anlayışla karşıladı. Çok stresli milletvekillerini hemen anlıyoruz, hemen bir kahve ısmarlıyoruz, konuşuyoruz. Genel Kurul’dan gelince çok stresli olduklarını anlayabiliyoruz. Konuşarak rahatlatıyoruz. Çok özel anılarım var, ama özel olduğu için konuşamıyoruz" dedi. 

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