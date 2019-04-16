Sigarayı bırakmanın kolay yolu nane, vanilya ve çikolata koklayın

Bilim insanları nane, vanilya ve çikolata gibi bazı kokulardan derin bir nefes almanın sigara isteğini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Buna göre, söz konusu kokular sigarayı bırakmak isteyenlerin başarı oranını artırabilir. Sigarayı bırakmaya çalışan tiryakilerin düşük başarı oranlarına çözüm bulmayı deneyen ABD’li araştırmacılar, aromaterapinin (koku terapisi) bağımlıların sigara kokusu aldığında ortaya çıkan sigara içme isteğini bastırdığını gösterdi.



Yüzde 23'lük düşüş

Pittsburgh Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, sigarayı bırakmaya çalışan 232 bağımlıya koklaması için çeşitli aromalar içeren kaplar verdi. Sevdikleri kokuları seçmesine izin verilen bağımlıların, sigara isteğinde yüzde 23’lük düşüş tespit edildi.

Koklaması için boş kap ya da tütün verilen kişilerin sigara içme isteğindeki azalmaysa yüzde 14’te kaldı. Bulgulara göre koku terapisi, nikotin yerine koyma tedavisinin (NYKT) ve diğer terapilerin başarısını artırmaya yardımcı olabilir.

Bağımlılar yeniden başlıyor

Abnormal Psychology adlı akademik yayınında yer verilen araştırmanın başyazarı Dr. Michael Sayette, “ Nikotin yerine koyma tedavisi gören bağımlılar bile yeniden başlayabiliyor” dedi. Sayette konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



14 gün içinde yeniden başlanıyor

Dr. Sayette ve meslektaşlarına göre, son yıllardaki kapsamlı halk sağlığı çalışmalarıyla sigara içenlerin sayısı azalmakla birlikte, İngiltere’deki yetişkinlerin yüzde 15’i hala sigara içiyor. Bırakmayı deneyenlerin de yaklaşık yarısı, 14 gün içinde yeniden içmeye başlıyor.

Nikotin bandı, elektronik sigara gibi yardımcı yöntemlere başvurmadan bırakanlarınsa yalnızca yüzde 4’ü bir yılın ardından başarıya ulaşıyor.