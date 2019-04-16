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Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtacak

Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtacak

Çinli şirket Huawei, bu hafta Şanghay'da düzenlenecek olan Shanghai Auto Show'da ilk arabasını kullanıcıların beğenisine sunacak.

Çinli şirket Huawei, yalnızca akıllı telefon ve ağ ekipmanı üretmekle kalmayıp şansını otomotiv sektöründe de denemek istiyor. Şirket, ilk otomobil prototipini 16-25 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan Shanghai Auto Show'da tanıtacak.

Huawei ve Dongfeng Motor, Xiangyang şehir yetkilileriyle yaklaşık 3 milyar yuan değerinde (yaklaşık 450 milyon ABD doları) bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, otomobiller için akıllı platformların, lojistik ve otonom otomobillerde 5G'nin geliştirilmesini içeriyor.

Huawei ve Dongfeng Motor ile yetkililerin yaptığı anlaşmanın detayları henüz paylaşılmasa da iki Çinli şirketin, bağlantı ve bulut özelliklerine sahip bir çözüm üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Yeni tanıtacağı otomobilde 5G teknolojisinin etkin bir şekilde rol alacağı belirtilen Huawei'nin, yeni otomobillerini şimdi olmasa da ilerde başta Çin şehirleri olmak üzere birçok şehirde kullanıma sunacağı belirtiliyor.

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