Kalp sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler

Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarının erken tanısının da hayati önem taşıdığını söyleyen Dr. Tahir Ulusoy, uyarılarda bulundu.

Dünyada her yıl milyonlarca insanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tahir Ulusoy, “Türkiye’de de kalp hastalıkları ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor” dedi.

"Düzenli olarak kontrollerini yaptıranlarda çok erken teşhis edilebilir." diyen Ulusoy, "Kalp ve damar hastalığı tedavisi günümüzde oldukça ilerlemiştir ve kolaylaşmıştır. El bileğinden yapılan düşük riskli koroner anjiyo ile teşhisi netleştirip, yine aynı el bileğinden balon ve stent ile tedavi tamamlanabilmektedir."

"Koroner balon ya da stent ile tedavi edilemeyen damarlar için cerrahi ekipleri devreye girer ve gelişen teknoloji ile genellikle kalbi durdurmadan yapılan özel bir ameliyat tekniği ile koroner by-pass operasyonu gerçekleştirebilirler. Kalp ritim bozuklukları tedavisinde ise hem ilaçlı tedavi hem de EPS+ABLASYON ismi verilen girişimsel tedavi ile aritmi (ritim bozukluğu) tedavisinin en ileri yöntemlerle tedavisi hastalara sunulmaktadır” dedi.

Kalp krizinin belirtileri

“Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısı ve çabuk yorulmadır. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösteriyor olmasına rağmen, çarpıntı, göğüste basınç ve sıkışma hissi, soğuk terleme, bulantı kusma, baş dönmesi gibi belirtiler ile de seyredebiliyor. Bu belirtiler 15 dakikadan uzun sürer ve aralıklı tekrar ederse durmaksızın acile başvurmalısınız veya 112 ile destek isteyerek riski en aza indirebilirsiniz. Kalp hastalıklarıyla mücadele edebilmenin en önemli yolu sağlıklı ve düzenli bir yaşamdan geçer.”

Kalbi korumak için ne yapılmalıdır?

Ulusoy kalbi korumak için ne sigara alışkanlığından kurtulmak gerektiğini kaydederek, “Bol bol yürüyüş yapmalıyız ki aşırı kilonun kalp hastalıklarında sigara kadar yüksek etkilerinden korunabilelim. Hareket halinde olmalıyız, bisiklete binmeli, dengeli ve düzenli beslenmeli, düzenli doktor kontrolleri ile kalbimizi korumalı ve kontrol etmeliyiz. Stres kalbimizi en çok yoran unsurdur. Bu nedenle stres faktörlerinden uzak durmalı ve stresle başa çıkmayı öğrenmeliyiz” açıklamasında bulundu.