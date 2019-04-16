SON DAKİKA
Berat Albayrak: İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Haberin devamı. Bakan Berat Albayrak: Istanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı. Haberin devamı. YSK Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti! Keskin ilçesinde ne olmuştu? Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Benzine zam oldu mu 2019 son durum motorin/benzin fiyatı

Benzine zam oldu mu 2019 son durum motorin/benzin fiyatı

Benzin fiyatları ne kadar oldu, motorin fiyatlarına ne kadar zam geldi sorusu vatandaşların gündemide. Benzinin litresine 22 kuruş, motorine 18 kuruş zam yapıldı, Fakat yapılan zam pompa fiyatına yansımadı.

Benzin fiyatları son durum zam mı geldi, motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorin fiyatına 18 kuruş zam yapılırken, ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi ile pompa fiyatında değişiklik olmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tükeciye yansımaının önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren , benzin ve motorinde ise geçen hafta yeniden uygulanmaya alındı.

Bugün itibarıyla benzinin litresinde 29, motorinde 24 otogazda ise 5 kuruş/litre vergi desteği bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamları pompa fiyatlarına yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde gelirlerde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul seçim sonuçları için gözler Maltepe'de son durum ne fark kaç oldu
İstanbul seçim sonuçları için gözler Maltepe'de son durum ne fark kaç oldu
YSK Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti
YSK Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti
Bakan Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı ve İstanbul seçimleri hakkında açıklama
Bakan Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı ve İstanbul seçimleri hakkında açıklama
Sigarayı bırakmanın kolay yolu nane, vanilya ve çikolata koklayın
Sigarayı bırakmanın kolay yolu nane, vanilya ve çikolata koklayın
Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Saadet Partisi yeni bina yaptırmak için bağış kampanyası başlattı
Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor
Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
22 nisan pazartesi tatil var mı okullar tatil oldu mu?
22 nisan pazartesi tatil var mı okullar tatil oldu mu?
Devlet Bahçeli'ye anlamlı jest! Tam 149 yıllık tabanca hediye edildi
Devlet Bahçeli'ye anlamlı jest! Tam 149 yıllık tabanca hediye edildi
TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman bitiyor son gün ne zaman?
TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman bitiyor son gün ne zaman?
Kalp sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler
Kalp sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler
19 Mayıs ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
19 Mayıs ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Defne Samyeli'den bomba Cem Yılmaz itirafı
Defne Samyeli'den bomba Cem Yılmaz itirafı
Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtacak
Huawei ilk arabasını bu hafta tanıtacak
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili geri sayım
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili geri sayım
Yorumlar