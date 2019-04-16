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İstanbul seçim sonuçları için gözler Maltepe'de son durum ne fark kaç oldu

İstanbul seçim sonuçları için gözler Maltepe'de son durum ne fark kaç oldu

İSTANBUL seçim sonuçlarının ilan edilmesi için gözler Maltepe’deki sayıma çevrildi. Sayımın sürdüğü Maltepe'de 119 sandık kaldı. Peki Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki en son fak kaç oldu?

YSK'nın dün Maltepe için aldığı karar, Ekrem İmamoğlu'nu mazbataya bir adım daha yaklaştırdı. Ancak AK Parti'nin, seçimlerin yenilenmesi için itiraz hakkı var. Maltepe’de sayımlar sürüyor. Bugün İstanbul sonuçları belli olabilir. Gözler Maltepe’den gelecek sonuçlarda. 

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin oy sayımlarıyla ilgili itirazları üzerine, geçtiğimiz hafta yapılan sayımların kabul edilmesine ve oy terminallerinin artırılmasına karar verdi. Bu karar, oy sayımının bu gece tamamlanması anlamına geliyor. YSK süreci hızlandırmak adına harekete geçti. Oy farkı hala 12 binin üzerinde olduğu için eğer bu gece sayım tamamlanırsa, yarın CHP adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alabilir.

İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark kaç oldu?

Dün Binali Yıldırım yaptığı açıkalamada Ekrem İmamoğlu’yla arasında 12 bin 200 oyun olduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise YSK son durum bilgisini paylaşıp Ekrem İmamoğlu'nun 4.170.058 oy, Binali Yıldırım'ın 4.156.170 oy aldığını ve aradaki farkın 13.888 olduğunu açıklamıştı. 

Yarkadaş: Maltepe'de 119 sandık kaldı

Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter'dan Maltepe’deki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yarkadaş 119 sandığın kaldığını AK Parti ve MHP’nin itirazı sonrası İlçe Seçim Kurulu’nun durumu YSK’yla görüşüp karara bağlayacağını açıkladı. İşte Yarkadaş’ın o tweeti:

Seçimler yenilensin talebi

AK Parti, tam kanunsuzluk itiraz hakkını kullanarak İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyecek.

2 haziran'da seçim ihtimali

Bu durumda top yine YSK'da olacak. YSK, eğer seçimleri yenileme kararı alırsa 2 Haziran'da İstanbul halkı sandık başına gidecek. AK Parti'nin itirazı redddedilirse İstanbul'da, 25 yıl sonra resmen CHP dönemi başlayacak.

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