350 milyon metrekarelik hazine arazisi kiralandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Hazineye ait tarım arazilerini tarımsal amaçla kullanan çiftçilere 350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralandı. 32 bin vatandaş kira sözleşmelerini imzaladı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kullanımı, hayvancılık sektörünün canlandırılması ve yerli hayvan üretimi seferberliğine destek verilmesi için yaptıklarını düzenlemeleri anlattı.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında yerli ve milli üretimin artırılmasının Hazine taşınmazlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kurum, bu kapsamda Hazine'ye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçlı olarak kullanıcılarına kiralanması ve hayvancılık faaliyetinde bulunmak isteyen yatırımcılara 30 yıl süreli irtifak hakkı tesisi uygulamalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kurum, Hazine arazilerinin tarımsal amaçlı kullanıcıları için belli şartlar dahilinde "kira süresinin yeniden uzatılması" veya "doğrudan satın alınması"na ilişkin düzenlemenin hayata geçtiğini ifade etti.

Bu kapsamda Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçiler tarafından herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın kullanılması halinde "ecrimisil" adı verilen tazminatın ödendiğini söyleyen Kurum, sözlerine şu şekilde konuştu:

"Bu durumda çiftçiler ecrimisil öderken herhangi bir sözleşmeleri olmadığından, tarım sektörüne sağlanan destekler dahil sözleşmeye bağlı birçok haktan mahrum kalıyordu. Yapılan düzenlemeyle, Hazine'ye ait tarım arazilerini tarımsal amaçla kullanan çiftçilere, kullandıkları arazileri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama imkanı, ayrıca talep edilmesi halinde kira süresini yeniden uzatma veya doğrudan satın alma imkanı da tanıdık."

EN FAZLA TARIM ARAZİSİNİ KONYA KİRALADI

Düzenlemeye başvuru süresinin 19 Kasım 2018 yılında bittiğini söyleyen Bakan Kurum, "Bu dönemde 180 bin kişi başvurdu, bunların değerlendirilmesi ve kiralama işlemleri devam ediyor. Bugün itibarıyla bu düzenleme kapsamında, 350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak, 32 bin vatandaş kira sözleşmelerini imzaladı. Böylelikle hem kullanımlarını sözleşmeye bağlayarak 'kiracı' sıfatını kazandılar hem de tarımsal desteklerden yararlanma imkanına kavuştular." dedi.

En çok kiralama yapılan ilk 5 ilin, sırasıyla 46,7 milyon metrekare ile Konya, 18 milyon metrekare ile Çorum, 6,4 milyon metrekare ile Kırklareli, 4,8 milyon metrekare ile Muğla ve 2,4 milyon metrekare ile Kütahya olduğunu sözlerine ekleyen Kurum, diğer başvuruların da hızla değerlendirildiğini, işlemlerin en kısa sürede sonuç verdiğini ifade etti.

"17 BİN 300 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMINA İMKAN SAĞLADIK"

Ayrıca hayvancılık sektörünü canlandırmak ve yerli hayvan üretimi seferberliğine hız vermek için Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyen vatandaşlara 30 yıl süreyle arazi desteği sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, bu amaçla Hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin yüzde 1'i üzerinden hesaplanıp yıllık bedel karşılığında bu destekten faydalanabileceğini söyledi. Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca bu bedel yeni ya da esaslı nitelikte ilave tesis yatırım yapılması durumunda ilk 3 yıl için yüzde 70 oranında indirim, sonraki yıllar içinse yüzde 50 oranında indirim uygulanarak gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Yerli hayvan üretimini teşvik etmek amacıyla 2018 yılında 12,2 milyon metrekare yüzölçümlü 46 Hazine taşınmazı üzerinde 49 yıla varan sürelerle irtifak hakkı tesis edildi. Böylece en az 17 bin 300 büyükbaş veya muadili küçükbaş hayvancılık yatırımının yapılmasına imkan sağladık."

"HAYVANCILIK YATIRIMI İÇİN 47 İLDE İLANA ÇIKILDI"

Bakan Kurum, "Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık yatırımı yapacak yatırımcılara daha fazla Hazine taşınmazının sunulabilmesi amacıyla 2019 yılında 20 milyon metrekare Hazine taşınmazının web sitesi üzerinden ilana çıkarılmasını hedeflediklerini" bildirerek, "Halen 'www.milliemlakgov.tr' adresinde 'Hayvancılık Amaçlı İrtifak Hakkı İlanları' bölümünde başta Balıkesir, Niğde, Konya, Kütahya, Sivas, Tokat, Yozgat, Adıyaman ve Kırklareli illeri olmak üzere toplam 47 ilde 18 milyon metrekare taşınmazı yayımlıyoruz." açıklamasında bulundu.