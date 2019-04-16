Fatih Terim yıldız ismi beğenmedi sezon sonu yolcu

Galatasaray, ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne'yi sezon sonunda gelecek tekliflere göre satmak istiyor.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer edilen ancak şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne'yle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de performansından memnun olmayan Mbaye Diagne için sezon sonunda yapılacak tekliflere göre oyuncuyu satmayı planlıyor.

7 maçta 6 gol 1 asist

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan ve 6 gol atıp 1 asist yapan Senegalli forvet, attığı gollerin 4'ünü penaltıdan buldu. Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki iki sezon boyunca yıllık 2,35 milyon Euro kazanacak. Diagne kalan iki sezonda ise yıllık 2,4 milyon Euro'yu cebine koyacak.



Gol krallığında da zirvede yer alıyor

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 26 gol, 3 asistlik skor katkısında bulunan Mbaye Diagne, gol krallığında da zirvede yer alıyor. Diagne sezon sonuna kadar 4 gol daha atması durumunda Bafetimbi Gomis'in rekorunu kıracak ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi olacak.