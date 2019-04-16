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Mansur Yavaş Melih Gökçek döneminde yaptırılan kol saatini kaldırttı

Mansur Yavaş Melih Gökçek döneminde yaptırılan kol saatini kaldırttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'yla ilgili çalışmalarına Melih Gökçek döneminde yaptırılan kol saati şeklindeki saat kulesini kaldırtarak başladı.

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yine dikkat çeken bir karara imza attı.

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 yılının başında TBMM'nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu meydandaki kavşağa, iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan anıt yaptırdı.

CHP'li Mansur Yavaş anıtı kaldırttı

17-25 Aralık sürecinin ardından anıt, tartışmalara yol açmış ve CHP tarafından TBMM gündemine taşınmıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, anıtı kaldırttı.

Meydandan vinç yardımıyla söküldü

Büyükşehir Belediye ekipleri, sabaha karşı kavşağa geldi. Meydandan vinç yardımıyla sökülen anıt, kamyona yüklenerek, götürüldü. Anıtın yerleştirildiği kaide ise meydanda kaldı. Başkan Yavaş'ın talimatıyla, kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi.

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