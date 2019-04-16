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Fenerbahçe'den iki bomba! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den iki bomba! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Everton’un golcüsü Niasse ile Porto’dan Brahimi'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe önümüzdeki yılın transfer bombaları için şimdiden girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler Porto’dan Brahimi ile Everton’un futbolcusu Niasse ile ilgileniyor.

Comolli, transfer görüşmesi yaptı
TRT Spor'da yer alan habere göre; özellikle hücum bölgesine takviye yapmak sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul’da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.



Brahimi çok yönlü
Sarı lacivertlilerde ilk isim Portekiz’in Porto takımında top koşturan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.



Sözleşmesi bitiyor
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Porto formasıyla sahaya çıktığı 209 maçta 53 gol, 42 asist üretti.

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