Hakaret ettiği iddia edilmişti! Müjdat Gezen'e beraat

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ve şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever gelmezken, tarafları avukatları temsil etti.

"Cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in avukatı Cem Kaya, "Sanık tarafından zikredilen beyanlar var. Asliye hukuk mahkemesine açtığımız davada, müvekkilim lehine 27 bin lira tazminata mahkum edilmiştir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Hakaret kastı yoktur, beraatini talep ediyoruz''

Sanık Müjdat Gezen'in avukatı Emine Deniz Şeren ise asliye hukuk mahkemesinin kararına karşı itirazda bulunacaklarını belirterek "Müvekkilimin hakaret kastı yoktur. Müvekkilim sadece mizahi bir dilde eleştiride bulunmuştur. Şikayetçi tarafından Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini, Cumuriyetin temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

Beraat kararı verildi

Mahkeme, sanık Müjdat Gezen hakkında hakaret suçundan dava açılmışsa da yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçu işlediğini gösterir şüpheden uzak, kesin ve yasal delil bulunmaması ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

İddianamede Müjdat Gezen hakkında 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu.