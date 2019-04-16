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Yenikapı İDO iskelesinde denizden ceset çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı
Yenikapı İDO iskelesinde denizden ceset çıkarıldı

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Yenikapı İskelesinde denizden 83 yaşındaki Ahmet Şapaloğlu’nun cesedi çıkarıldı. Vücudunda darp ya da kesik izine rastlanmayan Şapaloğlu’nun ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Olay, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Yenikapı İskelesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iskeledeki vatandaşlar denizde bir erkek cesedinin bulunduğunu fark etti. Vatandaşlar, durumu sahil güvenlik, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri denizde bulunan cesedi karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri ilk incelemede cesedin 83 yaşındaki Ahmet Şapaloğlu’na ait olduğunu belirledi. Yaşlı adamın cesedi daha sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp veya kesik izi olmadığı öğrenilen Şapaloğlu’nun ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak. 

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