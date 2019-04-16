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Notre Dame kundaklandı mı Paris Başsavcısı Remy Heitz açıkladı

Notre Dame kundaklandı mı Paris Başsavcısı Remy Heitz açıkladı

Paris Başsavcısı Remy Heitz, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söyledi.

Fransa'nın insanlığa kültür mirası niteliğindeki Notre Dame Katedrali'nin kulesini ve damını kül ederken gövdesine de büyük zarar veren yangınla ilgili savcılıktan ilk açıklama geldi.

Paris Başsavcısı Remy Heitz, yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söyledi.

Gazetecilere "Kaza kuramını tercih ediyoruz" diyen Heitz,  bununla birlikte yangınla ilgili uzun ve karmaşık bir soruşturma yürüteceklerini, soruşturmada 50 kişinin görev aldığını belirtti. 

Yangının çıkış sebebini kesinleştirmek için ellerindeki tüm imkanları kullanacakları garantisini veren Heitz, tanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildiğini kaydetti.

BFMTV kanalı, Paris'teki soruşturmacıların katedralin restorasyonunda çalışan işçilerin kimliklerini belirlediğini ve gün boyu onları sorgulamakla meşgul olduğunu duyurdu.

Paris Başsavcısı, ilk yangın alarmının pazartesi 18:20'de çaldığını, bunun üzerine gerçekten yangın çıkıp çıkmadığına ya da yanlış alarmın mı çaldığına dair kontroller yapıldığını, 18:43'te çatıda alevlerin görülmesiyle ikinci alarmın çaldığını anlattı.

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