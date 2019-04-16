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İstanbul'u kanatlar altına alacak takımlar belli oldu

Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u kanatlar altına alacak takımlar belli oldu

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü'nde yer alma hakkı kazanan 40 takım belirlendi.

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü'nde yer alma hakkı kazanan 40 takım belirlendi. 

10 Nisan'da sona eren başvurulara binlerce kişi kayıt olurken, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların bulunduğu özel jürinin, tasarım ve uçuş kriterlerine göre seçtiği takımlar, İstanbul'u kanatlar altına alacak. 30 Haziran'da, 6 yıl aradan sonra Caddebostan sahilde gerçekleştirilecek 4'üncü Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak takımların birbirinden yaratıcı uçuş aracı taslak çizimlerine redbull.com/ucusgunu adresinden erişilebiliyor. 

6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde İstanbul'u kanatlar altına almaya hazırlanan 4'üncü Red Bull Uçuş Günü'nde yarışacak takımlar belli oldu. Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak. 

Birincilik ödülü; pilotluk eğitimi

4'üncü Red Bull Uçuş Günü'nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak 'Pilotluk Eğitimi' ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

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