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Ertekin Dinçay kimdir kaç yaşında neden öldü Rahmi Koç'un dostuydu

Ertekin Dinçay kimdir kaç yaşında neden öldü Rahmi Koç'un dostuydu

Ünlü işletmeci ve davetlerin aranan yüzü Ertekin Dinçay vefat etti. Doğum gününe günler kala vefat eden Erçetin Dinçay kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti sorularının yanıtı haberimizde.

Bay Şapka olarak bilinen Ertekin Dinçay hayatını kaybetti. İstanbul'un ünlü davetlerinin vazgeçilmez siması Ertekin Dinçay dün akşam evinde vefat etti. Peki Ertekin Dinçay kimdir? Ertekin Dinçay nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İş ve cemiyet dünyasında 'Bay Şapka' olarak bilinen Ertekin Dinçay, 92 yaşında vefat etti.

Dün akşam evinde yaşamını yitiren Ertekin Dinçay, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Dinçay , Rahmi Koç ve Hıncal Uluç'un yakın dostuydu.

ERTEKİN DİNÇAY KİMDİR?

1927 İstanbul doğumlu. Saint Joseph Lisesi mezunu. Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Ortaköy'de bir kafe açtı

Bir dönem Fransa'daki Türk etkinliklerinin dekorasyonunu yapmak üzere Paris'te yaşadı.

Aynı dönemde Yves Saint Laurent'ın vitrinlerini tasarladı. Başından hiç çıkarmadığı şapkalarıyla Bay Şapka lakabını aldı.

Renkli giyimiyle erkek stilinde fark yarattı.

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