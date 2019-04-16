Acun Ilıcalı'nın üç 'A' paylaşımı ortalığı yıktı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski oyuncusu Alex de Souza ile olan pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Alex de Souza ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşırken takipçileri bu kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

Koyu bir Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç ve eski futbolcusu Alex De Souza ile olan fotoğrafını ilgin bir notla paylaştı. Ilıcalı, paylaşımının altına "A-A-A" notunu düştü.