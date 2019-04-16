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'Her şey güzel olacak abi' diyen çocuk Ekrem İmamoğlu'na yumruk sıktırdı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, parti otobüsünün önünü kesip "Her şey güzel olacak abi" diyen çocuğa yumruğunu sıkarak "Aynen öyle. Bu inanç bize yeter, kurban olurum sana" şeklinde cevap verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını önde bitiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin otobüsüyle vatandaşları selamlarken küçük bir çocukla girdiği diyalog çekti.

''Sağol kurban olurum sana''
Otobüsün camından "Her şey güzel olacak Ekrem abi" diyerek seslenen genç çocuğu yumruğuna sıkarak cevap veren Ekrem İmamoğlu, ''Aynen öyle, aynen öyle. Bu inanç bize yeter. Aferin sana delikanlı. Aynen öyle beraber çalışacağız. Aferin her şey güzel olacak aslanım benim. Sağol kurban olurum sana." şeklinde yanıt verdi.

''Bu inanç, bu sevgi yeter bize. Her şey çok güzel olacak''
Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bu inanç, bu sevgi yeter bize. Her şey çok güzel olacak.''

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