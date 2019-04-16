WhatsApp artık buna izin vermeyecek!

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler ile birlikte parmak izi ile giriş özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcılar sohbetlerin ekran görüntüsünü kaydedemeyecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geliştirilmeye devam ediyor. Şirket, Android uygulamasının 2.19.106 beta sürümü için birkaç yeni özellik yayınladı.

Etiket, emoji, metin ve kalemle çizme gibi düzenleme ekranının bir parçası olan Doodle ekranı için yeni bir arayüz tasarımı yayınlayan WhatsApp, çıkartmaları ve emojileri farklı sekmelere taşıyıp, etiketleri de sık kullanılanlar ve kategorilere göre gruplandırma yoluna gitti.

WhatsApp, ayrıca tüketicilerin çıkartma veya emoji bulmalarını kolaylaştırmak için arama desteğini de söz konusu arayüzün içine yerleştirdi. Şirket, aynı zamanda kullanıcıların ekran görüntüsü almasını da engellemeyi amaçlıyor.

Ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp, yakında yayınlayacağı güncelleme ile biyometrik kimlik doğrulaması etkin olduğunda, kullanıcıların sohbette ekran görüntüsü almalarına izin vermeyecek. Şirket, bu özellik ile uygulamayı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp parmak izi ile kilitlenebilecek

WhatsApp, parmak izi ile kilit özelliğini beta uygulamasına eklese de şu anda bu özellik, uygulama içinde devre dışı olduğundan kullanılamıyor. Bütün kullanıcılar için yayınlandığında Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Kilidi Açmak için Parmak İzini Kullan seçeneğinden aktif edilebilecek bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına parmak izi koruması ekleyebilecek.