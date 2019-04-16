Gaziantep'te bahar şenlikleri başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 13-30 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Bahar Şenliği başladı. Binlerce vatandaş, Botanik Bahçesi, Kavaklık ve Masal Park’a akın etti.

İki hafta boyunca devam edecek etkinliklerle yediden yetmişe tüm Gaziantepli, baharın gelişini kutlayacak, baharın tadını çıkaracak, çocuklar gönüllerince eğlenecek.



Büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlanan Bahar Şenliği’nin ilk gününde vatandaşları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kavaklık Parkı’nda halkla hasbihal etti, fotoğraf çektirdi. Başkan Şahin, Botanik Bahçesi’ndeki etkinlikleri izledi.

Şahin: Şehrin taşlarını güle çevireceğiz

Baharla birlikte toprağın uyandığını belirten Şahin, “Çok mutluyuz, bahar diriliştir, tabiatın güzelliklerinin ortaya çıkışı, ağaçların tohumlarının açmasıdır, insanların güneşle buluşması ve mutluluktur. Çevreye uyumlu bir şehir için yıllardır, doğaya aşkımızı ilan ettik. Bu anlamda büyük bir gayret gösteriyoruz."

"Yeni bir dönem başladı, yeniden ‘bismillah’ diyoruz, ustalık döneminde şehri cennete dönüştürmeye yönelik hedefimiz var. Bahar şenlikleriyle insanla doğayı buluşturuyoruz. Çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu, vatandaş odaklı nasıl bir şehir inşa edilir, nasıl huzurlu mekânlar kurulur, bunların gayreti içerisindeyiz."

"‘Gönlünüz taş olursa, şehriniz taş olur, gönlünüz gül olursa şehriniz gülistan olur’ sözü doğrultusunda yola çıktık. Şehri gülistan etmek üzere, taşları güle çevirmek üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz. Halkımız da çok mutlu, çok huzurlu. İnşallah, yeni dönemde daha fazla yeşil alan, daha fazla değer katan şehirler, daha fazla çevreye uyumlu şehirler noktasında hedefimize hızla ulaşacağız. Milyonlarca metrekare yeşil alan ve parklar yaptık, bir dönemde yeşil alanı yedi kat artırdık."

"Yeni dönemde kişi başına düşen yeşil alanımızı 10 kat artırmayı planlıyoruz. Doğa ve bahar şenlikleriyle halkımızla bir araya geliyoruz. Baharın gelişi ülkemize ve gönlümüze huzur getirsin. Etkinlikler alanında, Osmanlı şerbeti dağıtılıyor, Karagöz oyunlarımız oynatılıyor, orta oyunlar oynatılıyor, çocuklarla ilgili tüm etkinliklerde yeşille çocukları bir araya getiriyoruz. Çocuk dostu kent inşa ediyoruz."

"Kitap kafelerimizle, millet bahçelerimizle koyduğumuz hedeflerin uygulama alanlarını burada başarıyoruz. Her şey çok güzel başladı, çocuğuyla çevresiyle, kadınıyla Yükselen Gaziantep’i hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Şenlikte, palyaço bandosu ve animasyon ekipleri, keman kanun ritim çalışması, piyano Kioskunda Yusuf Kamuş ve Dilek Taşdemir performansı beğeniyle izlendi. Ayrıca, pandomim gösterisi, Faruk Lök ve Grubu, Türk Müziği Topluluğu ve Alleben Grubu konserleri şenliğe renk kattı. Büyükşehir Belediyesi Bando takımının gösterisi ilgi çekti. “Çiçek” konulu resim sergisi kapsamında şenliğe katılanlar uzmanların eşliğinde çizim yaptı. Çömlek, Baskı ve Seramik Atölyesi kuruldu.

Bahar Şenliği kapsamında hafta sonuna özel, 13.00 ile 17.00 saatlerinde yapılacak etkinliklere, tüm vatandaşlar davet edildi.

Öte yandan 2009 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Botanik Bahçesi, 10‘uncu yaşında bahar şenliğine ev sahipliği etti.