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Emniyetten çok ses getiren seçim belgelerine ilişkin açıklama

Emniyetten çok ses getiren seçim belgelerine ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde kamuoyunu yanıltmaya yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak yerel seçimlerde 'algı operasyonu yapıldığını' söyledi. Açıklamada, "31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde kamuoyunu yanıltmaya yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ vurgusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir."

"Yasal süreç başlatılmıştır''

"Yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemesi, söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında yasal süreç başlatılmıştır."

"Nefret söyleminde bulunulan paylaşımlar''

"Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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