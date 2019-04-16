YSK haberi ile Dolar/TL aniden fırladı 3 dakikada şaşırtan bir artış oldu

Bugüne 5.81'den başlayan dolar kuru, seçim sonuçlarına dair belirsizlikle dalgalı bir seyir izlerken YSK haberi ile aniden fırladı.

Dolar/TL dün günü 5.81 civarında tamamladıktan sonra bugün saat 09:23'de 5.81'i gördü. Aynı saatte euro/TL ise 6.5715 seviyesindeydi. Kur öğlene doğru düşüş eğilimine girip bir ara 5.79'a indi.

Saat 15.30 sıralarında AK Parti'den gelen 'İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya başvuracağız açıklaması' ile kur aniden fırladı. 3 dakika içinde Dolar/TL 5.80 eşiğini hızla geçip 5.82'ye çıktı.

Dolar kuru saat 15.40 itibariyle şöyle:

Saat 15.33 dolar kuru



Saat 14.37 dolar kuru

Altın fiyatları saat 15.30 rakamı

Altın fiyatları YSK'ya başvuru açıklamasına kadar 239 liradan işlem görüyordu. Son dakika açıklama ile gram altın 240 lira oldu.



Dolar düşer mi?

Analistler son dönemde TL'nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleri TL'de satış baskısı ve benzer para birimlerinden negatif ayrışma yaratıyor.

Trump ile sürpriz buluşma

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede S-400, ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı. "Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştik" diyen Albayrak, Trump'ın S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili "gayet makul bir bakış açısı sergilediğini" söyledi.

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen dün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda ise, Wall Street'in ABD'de beklentilerin altında gelen banka bilançoların etkisiyle düşüş kaydetmesiyle Asya borsaları dokuz ayın zirve seviyesinin altında seyrediyor ancak küresel ekonominin daha sert gerilemeden kaçınabileceğine dair işaretler kayıplarını sınırlamasına destek oldu.