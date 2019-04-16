ODTÜ bahar şenliği krizi! Öğrenciler rektörlük önünde zıplıyor işte sebebi

ODTÜ'nün her yıl yaptığı bahar şenliği bu yıl krize dönüştü, öğrenciler rektörlük binası önünde toplandılar ve yönetimin kararını 'zıplayarak' protesto ediyorlar.

15 Şubat'ta başlayan geleneksek Bahar Şenliği süreci rektörlükle uzlaşma olmayınca krize dönüştü. Bugün ODTÜ'lü binlerce öğrenci rektörlük binası önünde toplandı. Gösteriye katılım yüksek olurken öğrencilerle rektörlük yetkilileri arasında yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor. Yönetimin yer kararını protesto eden öğrenciler 'zıplayarak' buna tepki gösteriyorlar.

ÖDTÜ bahar şenliği krizi nedir?

ODTÜ bahar şenliği krizinin merkezinde yer sorunu var. 24-25-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan bahar şenliği her yıl Devrim Stadyumunda yapılıyordu. Bunun için öğrenciler üniversite yönetimi ile 8 Nisan tarihinde bir taslak üzerinde anlaştıklar. Taslakta devrim sahnesi de yer alıyordu. Ama taslaktaki anlaşma 24 saat, yani 9 Nisan’a kadar sürdü. Gerisini ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu sözcüsü şöyle anlatıyor:

-“Anlaştığımız taslakta, bizi iyi anlattığını ruhumuzu temsil ettiğini düşündüğümüz küçük çaplı bir devrim sahnesi olacaktı. 24 saat geçmeden 9 Nisan’da bize ‘Bütün etkinlikleriniz ve bütün alanlarınız iptal’ dendi ve biz mesai saatleri içinde KKM’deki salonlarda, saat 22’ye kadar da KKM otoparkında kurulacak sahneden ibaret bir teklif sunuldu.”

Öğrenciler bu teklifi kabul etmedi. Ve üzerine #ŞenliğineSahipÇıketiketiyle ODTÜ kampüsünde yaşanan bu tartışma geniş bir kitle tarafından öğrenildi. Medya Topluluğu gelinen son noktayı sosyal medya canlı yayınında anlattı:

“Tekrar 8 Nisan’da hemfikir olduğumuz planı dile getirdiğimizde olumlu yaklaştılar. UGT’ye kararlarını bildireceklerini söylediler ama dün (15 Nisan 2019) saat 17’de tüm ODTÜ’ye atılan mail aynı şenlik formatının süslü cümlelerle tarafımıza iletilmiş haliydi.”

Açıklamayı yapan ve süreci anlatan öğrenci grubu, şenliğin imkansızlık nedeniyle yapılamadığı haberlerine de karşı çıkıyor. Zira ODTÜ’de bahar şenliğinin en başından bu yana yönetimden bütçe talep etmeden gerçekleştirildiğini söylüyorlar. Bunu da basketbol büyüklüğünde bir alandaki stantları kiralayarak karşıladıklarını anlatıyorlar. ODTÜ’lüler açıklamalarını şu sözle sonlandırdı:

“Biz bir grup öğrenciyiz ve şenlik yapmak istiyoruz… Biz farklı bir şey yapmak istemiyoruz, bizim ortaya koymak istediğimiz şey şenlikten başka hiçbir şey değil.”