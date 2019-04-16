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Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı

Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Kazanan kuponlardan 8'inin tek kişi tarafından Karacabey'den oynanması ise dikkat çekti.

Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturarak 225 bin 18 lira kazanan kişi, ilçede merak konusu oldu.

12 kupondan 8'inin oynandığı bayi Aykut Asa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey'de 8 yıldır Milli Piyango bayisi olduğunu söyledi.

137 bin lira kazandı

Şans Topu oyununda geçen ay bir kişinin kendisi aracılığıyla oynadığı kuponla 137 bin lira kazandığını belirten Asa, "Talihlinin bizim bayimizden Karacabey'e çıkmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.

10 sayıyı 8 defa bildi

Asa, sözlerini şöyle sürdürdü: Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş, iki kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içinden 10 sayıyı 8 defa bildi. Tüm Türkiye bunu konuşacak bunu biliyoruz. Karacabey'e hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

12 büyük ikramiyeden 8'inin Karacabey'de

On Numara oyununda 12 büyük ikramiyeden 8'inin Karacabey'e, diğerlerinin ise Adana-Yüreğir, İstanbul-Bahçelievler, İstanbul-Fatih ve İstanbul-Kadıköy'e isabet ettiği duyurulmuştu.

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