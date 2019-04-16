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Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!

NİĞDE'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle üç gün içerisinde yaklaşık 1300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Valilik inceleme başlattı!

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmesin" denildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne pazar gününden bu yana bulantı-kusma ve ishal şikâyetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı.

"Başvurularda bir artış olduğu gözlemlendi"

Konuyla ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, Pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri nedeniyle sağlık kurumlarına başvurularda bir artış olduğu gözlemlendiği belirtilerek, şöyle denildi: 

Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herherhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte, yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır.  Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar,  yağış durumlarına bağlı olarak bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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