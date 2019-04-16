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Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı! O anlar kamerada

BURDUR Bucak'ta Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarına tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil dalmıştı. Talihsiz anın görüntüleri ortaya çıktı.

Yürekleri ağızlara getiren kazada bir kişi hafif yaralanmıştı.

UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesi'nde bulunan bir cafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı.

Tezahürat yapan grubun arasına daldı

O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı.

1 taraftar yaralandı

Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı H.Ö.'ye ve diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı H.Ö. hafif yaralandı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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