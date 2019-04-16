İstanbul'da seçim tekrarlanırsa sonuç ne olur? Adil Gür açıkladı

31 Mart öncesi İnternethaber'e konuşan Adil Gür'ün İstanbul seçimleriyle ilgili söylediği her şey neredeyse aynen çıktı. Seçim sonuçlarını Hadi Özışık'a değerlendiren Gür, İstanbul'da seçim tekrarlanır mı? Tekrarlanırsa sonuç ne olur? sorusuna cevap verdi.

31 Mart'tan önce İstanbul için söylediği sözü hatırlatan Adil Gür, "Seçimden iki gün önce 'İstanbul' karakolda biter dedim. Karakolda değil de mahkemede bitti. Kısa sürede de biteceğini sanmıyorum." dedi.

Peki yeni seçimde sonuç değişir mi?

Adil Gür bu soruya "Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır" yanıtını verdi.

YOUTUBE KANALI Hadi Özışık'ın Adil Gür ile yaptığı çarpıcı röportajın devamı da var. Youtube kanalına üye olup izleyebilirsiniz. Hadi Özışık'ın Youtube kanalı için tıklayın

İşte Adil Gür'ün açıklamalarından flaş bölümler şöyle:

-Seçimden iki gün önce İstanbul karakolda biter dedim. Karakolda değil de mahkemede bitti. Kısa sürede de biteceğini sanmıyorum. Herkes bu gece bitecek diye bekliyor. Oysa YSK diyor ki; "Sayılan oyun iptaline gerek yok, kaldığın yerden devam et" diyor. YSK'ya bugün bir itiraz daha yapılabilir. Yarın yeniden bir gün maltepe oylarını yeniden sayabiliriz.

"YSK, İmamoğlu 1 oyla bile kazansa mazbatayı vermelidir"

-"YSK, mazbatayı verir mi? Vermeli mi? Bu hukukçuların yapacağı bir iştir. Bana göre İmamoğlu, 1 oyla bile kazansa, YSK geçmiş taaammüllere göre mazbatayı vermelidir. Belki YSK şunu söyleyebilir. Herhangi bir kaosa neden olmamak için bekleyebilir".

Tekrar seçim olur mu?

-"2014'te Ağrı ve Yalova seçimlerinin yenilendiğini biliyoruz. Seçim sonuçları değişmedi. YSK karar verecek, sonucunu beklemek lazım.

Yenilenen İstanbul seçiminde sonuç nasıl çıkar?

-"Bir şekilde sonuçlanır aynı çıkmaz merak etmeyin. Siz İstanbul'da 10 hafta seçim yapsanız bir seçimin diğerinden farkı bir elin parmaklarını kadar olamaz. Çünkü kamplaştık, kutuplaştık"

"Yüzde 3-4'lük bir kesim var. Kime verirse o kazanır"

-Bir tarafta "İmamoğlu kazandı vermemek için bakın ne yaptılar" bu sefer İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmen olur. Tersi olur mu? olur. AK Parti'ye, "Az daha kaybediyordu, şaibe varmış... Gidip Binali Yıldırm'a oy vereyim" diyenler olabilir. Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır.

Saadet Partisi'nin oyları

-Saadet Partisi ittifakın dışında kaldı. AK Parti'ye kızgın seçmenlerin bir kısmı Saadet'e verdi. "Saadet aday çıkarmazsa yüzde yüz İmamoğlu'na oylar gider" diye bir şey yok. AK Parti'ye de gidebilir ihtimal dahilinde.

"Yüzde 1 seçimi belirleyecek kısım"

-Beyaza siyah diyen beyaz demiyor. Siyaha beyaz diyen siyah demiyor. CHP'ye oy verenler; "Adam kazandı elinden almak için sayımları uzatıyorlar" ya da diğer tarafta AK Parti'ye oy verenler "Bak kardeşim şaibe var vs." diye düşünüyor. Yüzde 88-89'un böyle düşündüğü kanaatindeyim. İşte o yüzde 1 seçimi belirleyecek kısım. Yani her şey fifti fifti.

CHP seçmeni tatile giderse...

-CHP seçmeni eğitimli, sandığa daha duyarlı. Ev geçiminde kaygısı olan insanlar köyüne gider. Bodrum'da tatile giden gelir oyunu kullanır. Gelip oy kullanmazlar söylemine kesinlikle katılmam mümkün değil, bu tez doğru değil. CHP’li dostlarımızı tanıyoruz. Tatilde seçim olur diye biletini alanlar var.

"Seçmen hiçbir seçimde bilinçsiz hareket etmiyor"

-"Seçmen feraset sahibi, hiçbir seçimde bilinçsiz hareket etmiyor. Dünyanın en önemli siyaset mühendislerini bir araya toplasak Türkiye'de bir siyaset mühendisliği yapın desek bu kadar bir dizaynı siyaset mühendisleri yapamaz".

Seçmenin mesajı neydi?

-Seçmen birden çok mesaj verdi; Suriye'de porblem var, yurtiçinde terör, yurtdışında AB ile ABD ile sorunlarımız var. Çözerse yine mevcut iktidar ve Erdoğan çözer dedi. Yüzde 1 dahi düşmeden "AK Parti sorunları çözer devam et" dedi. Net bir mağlubiyet olsaydı Cumhur İttifakı meşruiyet tartışmaları çıkardı. Sana ben 24 Haziran'da mühlet verdim arkasındayım devam et dedi.

"Hem CHP hem AK Parti kazandı"

-"Ekonomik gidişattan memnun değilim ve iktidara uyarıda bulunmak istiyorum" diyenler bazı yerlerde belediye başkanlarını değiştirerek uyarı verdi. Bir diğer önemli nokta ise "CHP ne yüzde 20'den düşer ne de yüzde 30'dan yukarı çıkar" kanısını yıktı. Önümüzdeki 5 yıl sana mühlet! verilenleri yapabilirsen belki seni ileride iktidar yaparım dendi. Hem CHP hem AK Parti kazandı. Özellikle Kılıçdaroğlu kazandı.

"Ben kazandım" tartışması -Seçim gecesi "Ben kazandım" açıklaması normal bir şeydir. Orada bir yanlışlık yoktu. Bu süreçte iki yanlışlık vardı. "Gönül belediyeciliği kazandı Teşekkürler" bilboardları afişleri yanlıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı imzası atması ve İBB kartviziti ile gezmesi yanlış.

"2 ay sonra seçimler olursa su yatağını bulur"

Hem Binali Yıldırım'dan hem Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaş olarak istirhamım; Dünya'nın en güvenli seçimlerini yapıyoruz. Sandıklara sahip çıksanız bu sayımlara gerek olmazdı. Türkiye'de seçim tartışmaları yüzünden dünyada itibarmız ve demokrasi zarar görüyor, kayboluyor. Su akar yatağını bulur. 3 gün sonra 13 gün sonra 2 ay sonra seçimler olursa su yatağını bulur.