Araç sahiplerini üzen haber! Otogaza da zam geldi
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı. Artış ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.
Epgis'ten yapılan açıklama şöyle;
Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;
17/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 7 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.