Araç sahiplerini üzen haber! Otogaza da zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı. Artış ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

Epgis'ten yapılan açıklama şöyle;

Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

17/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 7 krş/lt

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.