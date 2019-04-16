Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belarus ile ticarette hedef 1,5 milyar dolar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında, Belarus ile ticarette 1,5 milyar dolarlık bir hedefin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

"Türkiye, Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Aramızdaki iş birliğini her düzeyde daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. 9. Savunma Sanayi İş Birliği Toplantısı, Şubat ayında Ankara’da yapıldı. Gerekli hazırlıklar vakitlice yapılmış ve anlaşmalar hazırlandı. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde az önce de görüldüğü gibi aramızda 6 anlaşma imzalandı. Bir ticaret hacmi hedefi kondu.

"Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkilerimiz bu anlamda önemlidir"

İş birliği alanlarımızın çeşitlendirilmesi de ele aldığımız konular içerisindedir. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkilerimiz bu anlamda önemlidir. Türkiye-Belarus ortak bilim ve teknoloji komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belarus son yıllarda özellikle bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır.

"Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolar"

2016 yılında belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ticaret hacmine henüz ulaşamadık. Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolardır. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir.

"Türk kültürüne olan ilgi memnuniyet verici"

Belarus'ta Türk kültürüne olan ilgi memnuniyet verici. Vizesiz seyahatin de katkısıyla Belaruslu turistlerin sayısı 245 bine ulaştı.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile mücadele de görüşmelerimizin gündemindeydi. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamıştır. Bu vesileyle sayın Lukaşenko'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yoğun ve somut gündeme sahip Türkiye-Belarus ilişkileri sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."